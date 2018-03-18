Путин набирает больше 90% на выборах в Крыму, Севастополе и еще трех регионах

Владимир Путин получает 90-процентную поддержку избирателей в пяти регионах страны. По данным ЦИК к этому часу, больше всего голосов на выборах президента за его кандидатуру отдали в Кабардино-Балкарии — 93,56%. В этом регионе обработано около 30% протоколов.

На втором месте по поддержке Путина — Крым (92,4%). Там обработано около четверти протоколов избирательных комиссий.



В Тыве обработаны почти все бюллетени, за Путина — 92,2% проголосовавших. В Дагестане у действующего президента 91,49% голосов (обработано 44% протоколов), в Севастополе — 90,31% (обработано около 25% протоколов).