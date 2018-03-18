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    Путин набирает больше 90% на выборах в Крыму, Севастополе и еще трех регионах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Путин набирает больше 90% на выборах в Крыму, Севастополе и еще трех регионах

    Путин набирает больше 90% на выборах в Крыму, Севастополе и еще трех регионах

    Путин набирает больше 90% на выборах в Крыму, Севастополе и еще трех регионах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Владимир Путин получает 90-процентную поддержку избирателей в пяти регионах страны. По данным ЦИК к этому часу, больше всего голосов на выборах президента за его кандидатуру отдали в Кабардино-Балкарии — 93,56%. В этом регионе обработано около 30% протоколов.

    На втором месте по поддержке Путина — Крым (92,4%). Там обработано около четверти протоколов избирательных комиссий.

    В Тыве обработаны почти все бюллетени, за Путина — 92,2% проголосовавших. В Дагестане у действующего президента 91,49% голосов (обработано 44% протоколов), в Севастополе — 90,31% (обработано около 25% протоколов).

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