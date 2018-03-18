Кандидаты в президенты прокомментировали первые итоги выборов

Геннадий Зюганов, а также кандидаты Ксения Собак и Максим Сурайкин высказали свое мнение о прошедших в стране выборах президента РФ.
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Результат Павла Грудинина оценил Глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал его выступление блестящим и отметил, что Грудинину может позавидовать любой политик.
В интервью РИА Новости Зюганов сообщил, что нисколько не сожалеет о том, что в этот раз не стал выдвигать свою кандидатуру. А также отметил, что, по подсчетам КПРФ, Грудинин предварительно набрал на 2% голосов больше, чем заявляет ЦИК. Сам Павел Грудинин назвал выборы «нечестными».
Кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что его «реальный результат» должен составить от 15% до 20%. Однако не исключил, что «уникальная избирательная система выдаст в итоге меньше процента». Он отметил, что такой показатель его совершенно не устроит.
Максим Сурайкин, кандидат в президенты РФ: «Я предупреждаю всех членов комиссии, всех руководителей комиссии, где у вас ноль, ребята, мы к вам придём. Мы изучим эти результаты и добьёмся уголовной ответственности для фальсификаторов. Мы достаточно сильная партия».
Ксения Собчак заявила, что участвовать в выборах стоило «независимо от результатов». По предварительным данным, она занимает четвертое место после обработки 35% протоколов.
Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Я надеюсь, что много людей услышали ту правду, которую они не слышали многие годы. Знаете, быть оппозиционером — это важно, но важно для политика быть еще и человеком адекватным, понимаете? Если мы неадекватно оцениваем реальность, то у нас ни у кого нет будущего».
Собчак отметила, что прошедшие выборы стали прозрачнее, чем те, на которых она была наблюдателем (в 2012 году). При этом она добавила, что знает «о нескольких серьезных нарушениях».
В штабе Владимира Путина в интервью изданию Газета.Ru заявили, что предварительные результаты голосования за кандидата Владимира Путина демонстрируют консолидацию россиян «в ответ на давление».
Центризбирком после подсчета 35% протоколов опубликовал предварительные итоги голосования на выборах президента. Лидирует Владимир Путин, он получает более 73% голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (14,45% голосов), на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,61% голосов. Четвертую позицию удерживает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,40%. За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 0,80%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Борис Титов (Партия роста) — по 0,63%
В интервью РИА Новости Зюганов сообщил, что нисколько не сожалеет о том, что в этот раз не стал выдвигать свою кандидатуру. А также отметил, что, по подсчетам КПРФ, Грудинин предварительно набрал на 2% голосов больше, чем заявляет ЦИК. Сам Павел Грудинин назвал выборы «нечестными».
Кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что его «реальный результат» должен составить от 15% до 20%. Однако не исключил, что «уникальная избирательная система выдаст в итоге меньше процента». Он отметил, что такой показатель его совершенно не устроит.
Максим Сурайкин, кандидат в президенты РФ: «Я предупреждаю всех членов комиссии, всех руководителей комиссии, где у вас ноль, ребята, мы к вам придём. Мы изучим эти результаты и добьёмся уголовной ответственности для фальсификаторов. Мы достаточно сильная партия».
Ксения Собчак заявила, что участвовать в выборах стоило «независимо от результатов». По предварительным данным, она занимает четвертое место после обработки 35% протоколов.
Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Я надеюсь, что много людей услышали ту правду, которую они не слышали многие годы. Знаете, быть оппозиционером — это важно, но важно для политика быть еще и человеком адекватным, понимаете? Если мы неадекватно оцениваем реальность, то у нас ни у кого нет будущего».
Собчак отметила, что прошедшие выборы стали прозрачнее, чем те, на которых она была наблюдателем (в 2012 году). При этом она добавила, что знает «о нескольких серьезных нарушениях».
В штабе Владимира Путина в интервью изданию Газета.Ru заявили, что предварительные результаты голосования за кандидата Владимира Путина демонстрируют консолидацию россиян «в ответ на давление».
Центризбирком после подсчета 35% протоколов опубликовал предварительные итоги голосования на выборах президента. Лидирует Владимир Путин, он получает более 73% голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (14,45% голосов), на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,61% голосов. Четвертую позицию удерживает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,40%. За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 0,80%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Борис Титов (Партия роста) — по 0,63%
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