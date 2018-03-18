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    ЦИК: после обработки 30% протоколов Путин лидирует с 73,11% голосов

    21 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Мальгавко
    ЦИК: после обработки 30% протоколов Путин лидирует с 73,11% голосов

    ЦИК: после обработки 30% протоколов Путин лидирует с 73,11% голосов

    ЦИК: после обработки 30% протоколов Путин лидирует с 73,11% голосов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Мальгавко

    • Центризбирком огласил новые данные о результатах президентских выборов.

    После обработки 30,01% итоговых протоколов Владимир Путин продолжает уверенно лидировать. Действующий президент набирает 73,11% голосов избирателей.

    Второе место достается Павлу Грудину (14,96%). Замыкает тройку Владимир Жириновский, который заручился поддержкой 6,73% избирателей.

    Далее идет Ксения Собчак (1,39%). За ней следуют Григорий Явлинский (0,78%), Сергей Бабурин (0,63%), Максим Сурайкин (0,62%) и Борис Титов (0,61%).

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