ЦИК: после обработки 30% протоколов Путин лидирует с 73,11% голосов

Центризбирком огласил новые данные о результатах президентских выборов.

После обработки 30,01% итоговых протоколов Владимир Путин продолжает уверенно лидировать. Действующий президент набирает 73,11% голосов избирателей.



Второе место достается Павлу Грудину (14,96%). Замыкает тройку Владимир Жириновский, который заручился поддержкой 6,73% избирателей.



Далее идет Ксения Собчак (1,39%). За ней следуют Григорий Явлинский (0,78%), Сергей Бабурин (0,63%), Максим Сурайкин (0,62%) и Борис Титов (0,61%).