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    ЦИК: по итогам обработки 25% протоколов Путин лидирует с 72,53% голосов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    ЦИК: по итогам обработки 25% протоколов Путин лидирует с 72,53% голосов

    ЦИК: по итогам обработки 25% протоколов Путин лидирует с 72,53% голосов

    ЦИК: по итогам обработки 25% протоколов Путин лидирует с 72,53% голосов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • По итогам обработки четверти протоколов результат Владимира Путина на выборах составляет 72,53%.

    По итогам обработки 25% протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 72,53% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (15,44%). А третьим идет Владимир Жириновский (6,84%), сообщает ЦИК.

    Далее следует Ксения Собчак (1,39%). За ней идет Григорий Явлинский (0,79%). Сергей Бабурин набирает 0,63% голосов, Максим Сурайкин — 0,62%, а Борис Титов — 0,61%.

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