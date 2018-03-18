ЦИК: по итогам обработки 25% протоколов Путин лидирует с 72,53% голосов

По итогам обработки четверти протоколов результат Владимира Путина на выборах составляет 72,53%.

По итогам обработки 25% протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 72,53% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (15,44%). А третьим идет Владимир Жириновский (6,84%), сообщает ЦИК.



Далее следует Ксения Собчак (1,39%). За ней идет Григорий Явлинский (0,79%). Сергей Бабурин набирает 0,63% голосов, Максим Сурайкин — 0,62%, а Борис Титов — 0,61%.

