Акробат из Cirque du Soleil погиб, упав с высоты во время шоу

Артист Cirque du Soleil Янн Арно умер после падения с высоты во время шоу во Флориде.
О смерти воздушного гимнаста Янна Арно после падения на арену с высоты сообщило в воскресенье руководство канадского цирка, передает телеканал ABC.
Из сообщения Cirque du Soleil: «С прискорбием сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время представления Volta в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену».
Арно был доставлен в ближайшую больницу, но врачи не смогли его спасти: он умер от полученных травм.
Ближайшие шоу в Тампе отменены, добавили в цирке.
За три десятка лет существования Cirque du Soleil это второй случай гибели акробата. В 2013 году во время представления с высоты 15 метров упала и разбилась 31-летняя артистка Сара Гийяр-Гийо. Тогда цирку был выписан штраф в 25 тысяч долларов. Суд штата Невада пришел к выводу, что причиной смерти Гийяр-Гийо стало нарушение техники безопасности.
Из сообщения Cirque du Soleil: «С прискорбием сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время представления Volta в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену».
Арно был доставлен в ближайшую больницу, но врачи не смогли его спасти: он умер от полученных травм.
Ближайшие шоу в Тампе отменены, добавили в цирке.
За три десятка лет существования Cirque du Soleil это второй случай гибели акробата. В 2013 году во время представления с высоты 15 метров упала и разбилась 31-летняя артистка Сара Гийяр-Гийо. Тогда цирку был выписан штраф в 25 тысяч долларов. Суд штата Невада пришел к выводу, что причиной смерти Гийяр-Гийо стало нарушение техники безопасности.
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