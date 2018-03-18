Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
Онлайн на сайте
Митинг-концерт на Манежной площади
    •  

    Акробат из Cirque du Soleil погиб, упав с высоты во время шоу

    комментировать
    • Фото: Yann Arnaud / facebook.com
    Акробат из Cirque du Soleil погиб, упав с высоты во время шоу

    Акробат из Cirque du Soleil погиб, упав с высоты во время шоу

    Акробат из Cirque du Soleil погиб, упав с высоты во время шоу
  • Фото: Yann Arnaud / facebook.com

    • Артист Cirque du Soleil Янн Арно умер после падения с высоты во время шоу во Флориде.

    О смерти воздушного гимнаста Янна Арно после падения на арену с высоты сообщило в воскресенье руководство канадского цирка, передает телеканал ABC.

    Из сообщения Cirque du Soleil: «С прискорбием сообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во время представления Volta в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст Янн Арно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену».

    Арно был доставлен в ближайшую больницу, но врачи не смогли его спасти: он умер от полученных травм.

    Ближайшие шоу в Тампе отменены, добавили в цирке.

    За три десятка лет существования Cirque du Soleil это второй случай гибели акробата. В 2013 году во время представления с высоты 15 метров упала и разбилась 31-летняя артистка Сара Гийяр-Гийо. Тогда цирку был выписан штраф в 25 тысяч долларов. Суд штата Невада пришел к выводу, что причиной смерти Гийяр-Гийо стало нарушение техники безопасности.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru