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    ЦИК: к 18:00 явка на выборах в РФ составила 59,93%

    18 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    ЦИК: к 18:00 явка на выборах в РФ составила 59,93%

    ЦИК: к 18:00 явка на выборах в РФ составила 59,93%

    ЦИК: к 18:00 явка на выборах в РФ составила 59,93%
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • ЦИК прекратил обновление данных о явке избирателей на выборах президента РФ.

    Центирзбирком прекратил обновление информации о явке избирателей на сегодняшние выборы президента РФ. По состоянию на 18:00 явка составила 59,93%, сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.

    Из сообщения ЦИК РФ: «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось, в 84 регионах идет подсчет голосов. Явка по состоянию на 18:00 — 59,93%».

    Окончательные данные о явке избирателей станут известны после подсчета голосов.

    На прошлых президентских выборах — в 2012 году — явка на 18:00 по Москве составляла 58,3%.

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