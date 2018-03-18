ЦИК: к 18:00 явка на выборах в РФ составила 59,93%

ЦИК прекратил обновление данных о явке избирателей на выборах президента РФ.
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Центирзбирком прекратил обновление информации о явке избирателей на сегодняшние выборы президента РФ. По состоянию на 18:00 явка составила 59,93%, сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.
Из сообщения ЦИК РФ: «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось, в 84 регионах идет подсчет голосов. Явка по состоянию на 18:00 — 59,93%».
Окончательные данные о явке избирателей станут известны после подсчета голосов.
На прошлых президентских выборах — в 2012 году — явка на 18:00 по Москве составляла 58,3%.
Из сообщения ЦИК РФ: «Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось, в 84 регионах идет подсчет голосов. Явка по состоянию на 18:00 — 59,93%».
Окончательные данные о явке избирателей станут известны после подсчета голосов.
На прошлых президентских выборах — в 2012 году — явка на 18:00 по Москве составляла 58,3%.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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