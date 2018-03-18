Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
Онлайн на сайте
Митинг-концерт на Манежной площади
    •  

    ЦИК: не получили ни одной серьезной жалобы от партий или кандидатов

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    ЦИК: не получили ни одной серьезной жалобы от партий или кандидатов

    ЦИК: не получили ни одной серьезной жалобы от партий или кандидатов

    ЦИК: не получили ни одной серьезной жалобы от партий или кандидатов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • В ЦИК РФ рассказали об отсутствии серьезных жалоб и большом числе фейковых сообщений о нарушениях.

    По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, пока серьезных жалоб не поступало ни от партий, ни от кандидатов в президенты. Сообщения в основном приходят от наблюдателей.

    Николай Булаев, зампредседателя ЦИК: «Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел. Жалуются люди, которые в принципе участвуют в этой кампании в качестве наблюдателей, но не более чем».

    Булаев подчеркнул, что предыдущие кампании сопровождались обычно большим числом «прямых обращений прямых участников», передает ТАСС.

    При этом замглавы ЦИК отметил, что число фейковых новостей о нарушениях на выборах значительно превысило количество реальных жалоб на какие-либо недостатки избирательной кампании, сообщает РИА Новости.

    Отметим, что ранее сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что крупных нарушений, которые могли бы сказаться на волеизъявлении россиян, во время выборов допущено не было. В МВД же отметили, что с начала избирательной кампании было возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru