ЦИК: не получили ни одной серьезной жалобы от партий или кандидатов

В ЦИК РФ рассказали об отсутствии серьезных жалоб и большом числе фейковых сообщений о нарушениях.
По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, пока серьезных жалоб не поступало ни от партий, ни от кандидатов в президенты. Сообщения в основном приходят от наблюдателей.
Николай Булаев, зампредседателя ЦИК: «Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел. Жалуются люди, которые в принципе участвуют в этой кампании в качестве наблюдателей, но не более чем».
Булаев подчеркнул, что предыдущие кампании сопровождались обычно большим числом «прямых обращений прямых участников», передает ТАСС.
При этом замглавы ЦИК отметил, что число фейковых новостей о нарушениях на выборах значительно превысило количество реальных жалоб на какие-либо недостатки избирательной кампании, сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что крупных нарушений, которые могли бы сказаться на волеизъявлении россиян, во время выборов допущено не было. В МВД же отметили, что с начала избирательной кампании было возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами.
Николай Булаев, зампредседателя ЦИК: «Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел. Жалуются люди, которые в принципе участвуют в этой кампании в качестве наблюдателей, но не более чем».
Булаев подчеркнул, что предыдущие кампании сопровождались обычно большим числом «прямых обращений прямых участников», передает ТАСС.
При этом замглавы ЦИК отметил, что число фейковых новостей о нарушениях на выборах значительно превысило количество реальных жалоб на какие-либо недостатки избирательной кампании, сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что крупных нарушений, которые могли бы сказаться на волеизъявлении россиян, во время выборов допущено не было. В МВД же отметили, что с начала избирательной кампании было возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами.
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