Экзитпол: на выборах президента побеждает Путин с 73,9% голосов

На выборах президента России побеждает Владимир Путин с результатом 73,9%. Таковы результаты экзитполов (опросов на выходе с избирательных участков), которые провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

20773 выборы

Опрос проводился на 1200 избирательных участках в 68 субъектах России. Было опрошено более 162 тысяч человек.



По результатам экзитпола президентом Российской Федерации в первом туре избран Владимир Путин (73,9% голосов). Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), третье — Владимир Жириновский (6,7%).



У Ксении Собчак — 2,5%, Григория Явлинского — 1,6%, Бориса Титова — 1,1%, Сергея Бабурина — 1,0%, Максима Сурайкина — 0,8%.