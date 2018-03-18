Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
Онлайн на сайте
Митинг-концерт на Манежной площади
    •  
    Экзитпол: на выборах президента побеждает Путин с 73, 9% голосов. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкзитпол: на выборах президента побеждает Путин с 73,9% голосов

    Экзитпол: на выборах президента побеждает Путин с 73,9% голосов

    44 комментария
    Экзитпол: на выборах президента побеждает Путин с 73,9% голосов

    Экзитпол: на выборах президента побеждает Путин с 73,9% голосов

    Экзитпол: на выборах президента побеждает Путин с 73,9% голосов

      На выборах президента России побеждает Владимир Путин с результатом 73,9%. Таковы результаты экзитполов (опросов на выходе с избирательных участков), которые провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

      20773
      Опрос проводился на 1200 избирательных участках в 68 субъектах России. Было опрошено более 162 тысяч человек.

      По результатам экзитпола президентом Российской Федерации в первом туре избран Владимир Путин (73,9% голосов). Второе место занял Павел Грудинин (11,2%), третье — Владимир Жириновский (6,7%).

      У Ксении Собчак — 2,5%, Григория Явлинского — 1,6%, Бориса Титова — 1,1%, Сергея Бабурина — 1,0%, Максима Сурайкина — 0,8%.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru