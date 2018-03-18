На Украине найден мертвым летчик Волошин, которого обвиняли в крушении «Боинга»

В Николаеве найден мертвым Владислав Волошин, имя которого звучало в связи с расследованием крушения малайзийского «Боинга» под Донецком летом 2014 года.
29-летнего мужчину, который последние несколько месяцев руководил аэропортом Николаева, нашли в его квартире. Волошин был госпитализирован с огнестрельным ранением и скончался в больнице. По некоторым данным, это было самоубийство.
Как сообщает портал «НикВести», рядом с Волошиным нашли пистолет без номерных знаков. Оружие уже направлено на экспертизу.
Родственники же рассказали, что в последнее время мужчина находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Отметим, что Владислав Волошин был пилотом штурмовика Су-25 и принимал участие в военной операции в Донбассе. Был награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.
Отметим, что в декабре 2014 года в России объявился украинский военнослужащий, который заявил, что знает, кто сбил малайзийский «Боинг». По его словам, в уничтожении пассажирского самолета виновен летчик Владислав Волошин. При этом в СКР говорили, что получили доказательства причастности украинского Су-25 к крушению авиалайнера.
Катастрофа самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в районе вооруженного противостояния украинских силовиков и ополченцев. На борту находились граждане 10 стран — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Как сообщает портал «НикВести», рядом с Волошиным нашли пистолет без номерных знаков. Оружие уже направлено на экспертизу.
Родственники же рассказали, что в последнее время мужчина находился в угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Отметим, что Владислав Волошин был пилотом штурмовика Су-25 и принимал участие в военной операции в Донбассе. Был награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.
Отметим, что в декабре 2014 года в России объявился украинский военнослужащий, который заявил, что знает, кто сбил малайзийский «Боинг». По его словам, в уничтожении пассажирского самолета виновен летчик Владислав Волошин. При этом в СКР говорили, что получили доказательства причастности украинского Су-25 к крушению авиалайнера.
Катастрофа самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в районе вооруженного противостояния украинских силовиков и ополченцев. На борту находились граждане 10 стран — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
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