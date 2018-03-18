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    МВД: возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами

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    МВД: возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами

    МВД: возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами

    Полиция возбудила 13 уголовных дел, связанных с нынешней избирательной кампании с момента ее начала.

    Об этом сообщил сегодня журналистам в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

    Александр Горовой, МВД РФ: «С начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы избирательной кампании. В сравнении с выборами 2012 года — по состоянию на закрытие участков было возбуждено 23 уголовных дела».

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    Также Горовой сказал, что в полицию поступило 642 сообщения «различной направленности» о нарушениях избирательного законодательства. В частности, четыре сообщения — с жалобами на наблюдателей, 11 — на членов участковых избирательных комиссии.

    Представитель МВД также отметил, что сегодня безопасность на 97 тысяч участках обеспечивают 356 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, для поддержания порядка привлекалось более 21 тысячи сотрудников частных охранных предприятий и более 50 тысяч дружинников. Полиция зафиксировала сокращение числа преступлений и ДТП.

    Отметим, что, по последним данным Центризбиркома, явка на выборах президента РФ составляет 56%.
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