МВД: возбуждено 13 уголовных дел, связанных с выборами

смотреть На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Об этом сообщил сегодня журналистам в ЦИК первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой., МВД РФ: «С начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы избирательной кампании. В сравнении с выборами 2012 года — по состоянию на закрытие участков было возбуждено 23 уголовных дела».Также Горовой сказал, что в полицию поступило 642 сообщения «различной направленности» о нарушениях избирательного законодательства. В частности, четыре сообщения — с жалобами на наблюдателей, 11 — на членов участковых избирательных комиссии.Представитель МВД также отметил, что сегодня безопасность на 97 тысяч участках обеспечивают 356 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, для поддержания порядка привлекалось более 21 тысячи сотрудников частных охранных предприятий и более 50 тысяч дружинников. Полиция зафиксировала сокращение числа преступлений и ДТП.Отметим, что, по последним данным Центризбиркома, явка на выборах президента РФ составляет 56%.