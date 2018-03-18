ЦИК: к 17:00 явка на выборах президента превысила 50%

Свежие данные об активности избирателей представил Центризбирком. На выборах президента к 17:00 по московскому времени явка по стране составила 51,9%.
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Последние сведения о количестве проголосовавших представили в информационном центре ЦИК. Как уточнил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, данные о явке будут обновляться в каждые 3 минуты. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что это новшество выборов-2018, ранее информация о тех, кто уже исполнил свой гражданский долг, объявлялась по состоянию на определенное время.
Говоря о нарушениях, Булаев сообщил, что ЦИК их фиксирует и не пытается спрятать. По словам замглавы ЦИК, не исключено, что на каких-то участках результаты голосования могут даже отменить.
Николай Булаев, заместитель председателя Центризбиркома: «Ни в одной стране мира нет той открытости, как у нас. При такой степени открытости видны все малейшие нарушения. Тем более грубые нарушения, мы их фиксируем, мы не бегаем, не прячемся, не пытаемся скрыть. Я уверен, что по результатам этого дня будут приняты решения, которые будут в том числе и жесткими — отменять результаты голосования по тому или иному участку».
За президентский пост сегодня борются 8 кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Говоря о нарушениях, Булаев сообщил, что ЦИК их фиксирует и не пытается спрятать. По словам замглавы ЦИК, не исключено, что на каких-то участках результаты голосования могут даже отменить.
Николай Булаев, заместитель председателя Центризбиркома: «Ни в одной стране мира нет той открытости, как у нас. При такой степени открытости видны все малейшие нарушения. Тем более грубые нарушения, мы их фиксируем, мы не бегаем, не прячемся, не пытаемся скрыть. Я уверен, что по результатам этого дня будут приняты решения, которые будут в том числе и жесткими — отменять результаты голосования по тому или иному участку».
За президентский пост сегодня борются 8 кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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