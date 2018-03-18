ЦИК: к 17:00 явка на выборах президента превысила 50%

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Последние сведения о количестве проголосовавших представили в информационном центре ЦИК. Как уточнил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, данные о явке будут обновляться в каждые 3 минуты. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что это новшество выборов-2018, ранее информация о тех, кто уже исполнил свой гражданский долг, объявлялась по состоянию на определенное время.Говоря о нарушениях, Булаев сообщил, что ЦИК их фиксирует и не пытается спрятать. По словам замглавы ЦИК, не исключено, что на каких-то участках результаты голосования могут даже отменить., заместитель председателя Центризбиркома: «Ни в одной стране мира нет той открытости, как у нас. При такой степени открытости видны все малейшие нарушения. Тем более грубые нарушения, мы их фиксируем, мы не бегаем, не прячемся, не пытаемся скрыть. Я уверен, что по результатам этого дня будут приняты решения, которые будут в том числе и жесткими — отменять результаты голосования по тому или иному участку».За президентский пост сегодня борются 8 кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).