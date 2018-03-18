В горах Швеции при сходе лавины погибли двое французских лыжников

В Швеции спасатели нашли тела двух лыжников после схода лавины в горах.
Как сообщает Associated Press, лавина накрыла группу лыжников еще в пятницу, 16 марта. Двое человек смогли выбраться самостоятельно. Еще четыре человека оказались погребены под снегом.
Сегодня спасатели нашли тела двух лыжников. Отмечается, что они были гражданами Франции. Сейчас продолжаются поиски еще двух пропавших — 32-летнего француза и 57-летнего швейцарца.
Сегодня спасатели нашли тела двух лыжников. Отмечается, что они были гражданами Франции. Сейчас продолжаются поиски еще двух пропавших — 32-летнего француза и 57-летнего швейцарца.
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