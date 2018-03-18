Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    В горах Швеции при сходе лавины погибли двое французских лыжников

    комментировать

    В горах Швеции при сходе лавины погибли двое французских лыжников

    В горах Швеции при сходе лавины погибли двое французских лыжников

    В Швеции спасатели нашли тела двух лыжников после схода лавины в горах.

    Как сообщает Associated Press, лавина накрыла группу лыжников еще в пятницу, 16 марта. Двое человек смогли выбраться самостоятельно. Еще четыре человека оказались погребены под снегом.

    Сегодня спасатели нашли тела двух лыжников. Отмечается, что они были гражданами Франции. Сейчас продолжаются поиски еще двух пропавших — 32-летнего француза и 57-летнего швейцарца.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru