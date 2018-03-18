Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Следствие вели… 16+
    •  

    В Пензе сложили песню о будущем президенте

    комментировать

    В Пензе сложили песню о будущем президенте

    В Пензе сложили песню о будущем президенте

    В Пензе подготовили песню, посвященную будущему президенту России, сообщили в ЦИК.

    По словам члена Центризбиркома Василия Лихачёва, композиция будет представлена после подведения итогов голосования.

    Василий Лихачёв, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Есть одна тайна, чтобы не нарушать авторских прав, я не буду об этом говорить, но сегодня пензенская земля уже подготовила песню о президенте РФ».

    Он добавил, что уже прослушал песню и получил большое удовольствие, передает ТАСС.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru