В Пензе сложили песню о будущем президенте

В Пензе подготовили песню, посвященную будущему президенту России, сообщили в ЦИК.
По словам члена Центризбиркома Василия Лихачёва, композиция будет представлена после подведения итогов голосования.
Василий Лихачёв, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Есть одна тайна, чтобы не нарушать авторских прав, я не буду об этом говорить, но сегодня пензенская земля уже подготовила песню о президенте РФ».
Он добавил, что уже прослушал песню и получил большое удовольствие, передает ТАСС.
Василий Лихачёв, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Есть одна тайна, чтобы не нарушать авторских прав, я не буду об этом говорить, но сегодня пензенская земля уже подготовила песню о президенте РФ».
Он добавил, что уже прослушал песню и получил большое удовольствие, передает ТАСС.
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