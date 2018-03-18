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    В Чебоксарах семеро детей отравились хлором в бассейне частной сауны

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    В Чебоксарах семеро детей отравились хлором в бассейне частной сауны

    В Чебоксарах семеро детей отравились хлором в бассейне частной сауны

    Семеро детей пострадали после посещения бассейна в частной сауне в Чебоксарах.

    Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По словам источника, трое детей попали в больницу в состоянии средней тяжести.

    Источник: «В Чебоксарах семеро детей отравились парами хлора в бассейне частной сауны. Трое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести».

    Собеседник агентства добавил, что еще четверым пострадавшим детям назначено амбулаторное лечение. Другие подробности пока не известны.



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