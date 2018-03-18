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    Путин проголосовал на выборах президента России. Путин, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин проголосовал на выборах президента России

    Путин проголосовал на выборах президента России

    16 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин проголосовал на выборах президента России

    Путин проголосовал на выборах президента России

    Путин проголосовал на выборах президента России
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства.

      По уже сложившейся традиции Путин голосовал на избирательном участке, расположенном в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве.

      Президент прибыл на участок около 9:30 утра. Он подошел предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Вернувшись, глава государства опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

      Как и раньше, доступ избирателей на участок во время голосования главы государства не перекрывался.

      За голосованием Владимира Путина можно было наблюдать на сайте сайте Центризбиркома.





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