Выборы-2018: в Москве на участках голосуют и проверяют состояние здоровья

В российской столице избирательные участки открылись в 8:00. Сегодня москвичи смогут не только проголосовать, но и проверить здоровье. На территории пунктов для голосования развернуты медицинские станции. Это не единственное нововведение на этих выборах.
Первые избиратели уже приходят голосовать. Обычно в первые часы, по словам членов комиссии, наблюдается наибольшая явка. Помимо голосования, в Москве избиратели смогут пройти скрининговое исследование на онкологические заболевания. Для тех, у кого не хватает времени в будни, сегодня до 14:00 можно сдать кровь на анализ и через какое-то время получить результаты.
Это не единственное новшество выборов этого года. Впервые проголосовать за президента можно не по открепительному, а по заранее поданному заявлению. Такой возможностью воспользовались более 5 миллионов человек.
В этом году также увеличили количество комплексов обработки бюллетеней. Сами листы промаркированы специальным QR-кодом. Это позволит снизить риск ошибок при их подготовке.
Вообще эти выборы называют одними из самых технологичных. Например, более 80% участков оборудованы видеокамерами, а изображение с них можно увидеть на сайте Центризбиркома.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, на выборах присутствует более полутора тысяч международных наблюдателей. Также впервые представлены наблюдатели от общественных палат. Голосование продлится сегодня до 20:00 по местному времени.
Это не единственное новшество выборов этого года. Впервые проголосовать за президента можно не по открепительному, а по заранее поданному заявлению. Такой возможностью воспользовались более 5 миллионов человек.
В этом году также увеличили количество комплексов обработки бюллетеней. Сами листы промаркированы специальным QR-кодом. Это позволит снизить риск ошибок при их подготовке.
Вообще эти выборы называют одними из самых технологичных. Например, более 80% участков оборудованы видеокамерами, а изображение с них можно увидеть на сайте Центризбиркома.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, на выборах присутствует более полутора тысяч международных наблюдателей. Также впервые представлены наблюдатели от общественных палат. Голосование продлится сегодня до 20:00 по местному времени.
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