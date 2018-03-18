На Дальнем Востоке к избирательным участкам выстроились очереди

Очереди образовались на избирательных участках в нескольких регионах Дальнего Востока. Люди активно голосуют, основной поток избирателей пришелся на утро.
Скопление желающих исполнить свой гражданский долг наблюдается у избирательных участков в Сахалинской области. В среднем в очереди люди проводят по 10–15 минут. Граждане голосуют не только за будущего президента, но и по разным вопросам, касающимся благоустройства и других областей.
На избирательном участке, расположенном в школе №1 города Южно-Сахалинска голосуют за пятидневку или шестидневку для учащихся, а также за проекты благоустройства речной набережной и одного из скверов. Высокой явке способствует и по-настоящему весенняя солнечная погода. На юге Сахалина установилась плюсовая температура.
В Приморье также зафиксирована высокая активность избирателей. В Партизанске, Владивостоке, поселке Восток, Большом Камне и других городах края на участках наблюдались очереди, многие жители решили начать воскресное утро с исполнения гражданского долга. Активно голосуют и жители отдаленных сел края, на выборы приходят военные и курсанты.
В Магаданской области на избирательных участках также многолюдно, кое-где люди выстраиваются в очереди. На Камчатке после полудня по местному времени поток желающих проголосовать несколько уменьшился, но в первой половине дня людям тоже приходилось стоять в очередях, передает РИА Новости.
На избирательном участке, расположенном в школе №1 города Южно-Сахалинска голосуют за пятидневку или шестидневку для учащихся, а также за проекты благоустройства речной набережной и одного из скверов. Высокой явке способствует и по-настоящему весенняя солнечная погода. На юге Сахалина установилась плюсовая температура.
В Приморье также зафиксирована высокая активность избирателей. В Партизанске, Владивостоке, поселке Восток, Большом Камне и других городах края на участках наблюдались очереди, многие жители решили начать воскресное утро с исполнения гражданского долга. Активно голосуют и жители отдаленных сел края, на выборы приходят военные и курсанты.
В Магаданской области на избирательных участках также многолюдно, кое-где люди выстраиваются в очереди. На Камчатке после полудня по местному времени поток желающих проголосовать несколько уменьшился, но в первой половине дня людям тоже приходилось стоять в очередях, передает РИА Новости.
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