Едим Дома <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Едим Дома 0+
    •  

    На Дальнем Востоке к избирательным участкам выстроились очереди

    42 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Аньков
    На Дальнем Востоке к избирательным участкам выстроились очереди

    На Дальнем Востоке к избирательным участкам выстроились очереди

    На Дальнем Востоке к избирательным участкам выстроились очереди
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Аньков

    • Очереди образовались на избирательных участках в нескольких регионах Дальнего Востока. Люди активно голосуют, основной поток избирателей пришелся на утро.

    Скопление желающих исполнить свой гражданский долг наблюдается у избирательных участков в Сахалинской области. В среднем в очереди люди проводят по 10–15 минут. Граждане голосуют не только за будущего президента, но и по разным вопросам, касающимся благоустройства и других областей.

    На избирательном участке, расположенном в школе №1 города Южно-Сахалинска голосуют за пятидневку или шестидневку для учащихся, а также за проекты благоустройства речной набережной и одного из скверов. Высокой явке способствует и по-настоящему весенняя солнечная погода. На юге Сахалина установилась плюсовая температура.

    смотретьПодготовка к выборам: крупные избирательные участки оборудовали видеокамерами
    Подготовка к выборам: крупные избирательные участки оборудовали видеокамерами
    В Приморье также зафиксирована высокая активность избирателей. В Партизанске, Владивостоке, поселке Восток, Большом Камне и других городах края на участках наблюдались очереди, многие жители решили начать воскресное утро с исполнения гражданского долга. Активно голосуют и жители отдаленных сел края, на выборы приходят военные и курсанты.

    В Магаданской области на избирательных участках также многолюдно, кое-где люди выстраиваются в очереди. На Камчатке после полудня по местному времени поток желающих проголосовать несколько уменьшился, но в первой половине дня людям тоже приходилось стоять в очередях, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru