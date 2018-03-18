Новые ТЭЦ, мост и аэропорт: в Крыму подводят итоги четырехлетия в составе РФ

В России сегодня проводятся митинги и концерты, посвященные четвертой годовщине воссоединения России с Крымом и Севастополем. Эти регионы стали российскими после проведенного в марте 2014-го референдума. Тогда почти 97% проголосовавших высказались за вхождение республики в состав России. Для полуострова это решение стало судьбоносным, а изменения, которые произошли в жизни крымчан за последние годы, уже назвали рекордными.

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Ветераны-авиаторы впервые оказались в здании нового терминала международного аэропорта Симферополь. У каждого из них 40-летний стаж работы по обслуживанию самолетов. Во время «крымской весны» многие стояли на блокпостах и охраняли родной воздушную гавань.



Симферопольский аэропорт был одним из самых оживленных в Советском Союзе. Взлет-посадка производились каждые 2–3 минуты. Украине же гражданская авиация была не нужна, отрасль умирала. Четыре года назад аэропорта в столице Крыма практически не было, работало лишь старое маленькое здание постройки 50-х годов. Багаж с борта самолетов сгружали прямо на бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. Теперь здесь все иначе. В начале мая по новым телескопическим трапам аэровокзала Симферополь пройдут первые туристы.



О новом аэропорте и потоке отдыхающих 4 года назад крымчане не могли и мечтать. Как передает корреспондент Олег Крючков, в 2014-м люди вышли на улицы, чтобы защитить своих детей и осуществить многолетнюю мечту — вернутся в Россию.



Сергей Аксенов, глава Республики Крым: «Участие в выборах президента — не только наш гражданский долг, но и долг благодарности России, которая спасла наш полуостров от ужасов гражданской войны».



Живущие в Крыму дети не увидят разрушенных городов и сел. Это они первыми проедут по Крымскому мосту и строящейся трассе «Таврида». Это для них труженики села высаживают виноградники и фруктовые сады, а строители возводят новые больницы и школы.



За эти годы полуостров пережил многое: Украина перекрыла Северо-Крымский канал, националистические банды устроили энергетическую, водную и транспортную блокады. Справлялись всей страной, построены новые теплоэлектростанции, по дну Керченского пролива проложены газопровод и энергомост.



Финский политолог Йохан Бекман был наблюдателем на крымском референдуме в 2014-м и приехал и сейчас на первые для полуострова выборы президента России.



Йохан Бекман, политолог, наблюдатель: «Выборы честные, открытые, хорошо организованные. Есть видеонаблюдение на участках. Но западных партнеров это не устроит в любом случае, им не нравится демократия, им не нравится, что русский народ голосует за свое будущее».



Четыре года — первый этап возрождения Крыма. Крымский мост и новый аэропорт решают проблему транспортной инфраструктуры и создают надежный базис для развития экономики и курортов полуострова.

