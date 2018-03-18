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    В США в торговом центре произошла стрельба

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    В США в торговом центре произошла стрельба

    В США в торговом центре произошла стрельба

    Полиция Калифорнии расследует случай стрельбы и гибели человека в торговом центре в городе Таузенд-Оукс.

    Как передает Associated Press, один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Таузенд-Оукс (штат Калифорния), расположенном примерно в 60 километрах от Лос-Анджелеса.

    После сообщений о стрельбе из здания торгового центра были эвакуированы посетители и персонал. В управлении полиции сообщили, что ситуация находится под контролем и стрелок задержан.

    Сообщение представителей управления шерифа округа Вентура: «Один человек обнаружен мертвым, еще один был отправлен в больницу на машине скорой помощи. Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет».

    Как сообщают американские СМИ, речь о теракте не идет. Человек, который доставлен в больницу, и является стрелком, открывшим стрельбу в магазине. По предварительным данным, он сначала застрелил человека, а после совершил попытку самоубийства.

    Каких-либо подробностей о личности стрелка или его мотивах не приводится. Сейчас здание торгового центра остается оцепленным полицией, расследующей все обстоятельства преступления.

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