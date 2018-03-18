СМИ сообщили об аресте бывшего вице-президента Ирана

В Иране расследуют дело в отношении Эсфандияра Рахима Машаи, близкого соратника
экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада.
Агентство IRNA сообщает об аресте вице-президента Ирана Эсфандияра Рахима Машаи, которого считают соратником бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада.
По предварительной информации, против Машаи выдвинуты обвинения в том, что он сжег вердикт суда о тюремном заключении другого сторонника бывшего президента Ахмадинежада — Хамида Багаи. Против Машаи также возбуждено дело о ведении пропаганды против правящей власти Ирана.
По предварительной информации, против Машаи выдвинуты обвинения в том, что он сжег вердикт суда о тюремном заключении другого сторонника бывшего президента Ахмадинежада — Хамида Багаи. Против Машаи также возбуждено дело о ведении пропаганды против правящей власти Ирана.
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