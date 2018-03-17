В Ленинградской области две женщины погибли под колесами поезда

В субботу днем поезд сбил двух женщин, переходивших железнодорожные пути. Обе пострадавшие скончались от полученных травм.
Как передает ТАСС, трагедия произошла в районе поселка Назия Кировского района Ленинградской области. Две женщины погибли под колесами скоростного поезда.
Сообщение пресс-службы Октябрьской железной дороги: «Сегодня около 14:30 поезд совершил наезд на двух женщин. ЧП на железной дороге на движение поездов не повлияло».
Следственные органы ведут проверку всех обстоятельств происшествия.
Сообщение пресс-службы Октябрьской железной дороги: «Сегодня около 14:30 поезд совершил наезд на двух женщин. ЧП на железной дороге на движение поездов не повлияло».
Следственные органы ведут проверку всех обстоятельств происшествия.
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