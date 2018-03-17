В Охотском море терпит бедствие плавучий завод

Российское судно «Петр Богданов» дрейфует в Охотском море, потеряв управление.
В Охотском море дрейфует потерявший управление плавучий завод «Пётр Богданов». На борту находятся 64 человека. Спасатели утверждают, что пока что экипажу судна ничего не угрожает. На помощь выдвинулось спасательное судно.
Сообщение камчатского Морского спасательного подцентра: «В Охотском море на западном побережье Камчатки находится небольшой плавзавод „Петр Богданов“, у которого вышло из строя рулевое устройство. Экипаж 64 человека. К ним идет спасатель „Преданный“, он подойдет где-то в 11:00 по московскому времени 18 марта».
Спасатели уточнили, что в районе, где дрейфует судно, большие волны и шквалистый ветер, но, по мнению специалистов, пока что судну и его экипажу ничего не угрожает, цитирует ТАСС. Экипаж обеспечен водой, топливом и необходимым продовольствием.
Сообщение камчатского Морского спасательного подцентра: «В Охотском море на западном побережье Камчатки находится небольшой плавзавод „Петр Богданов“, у которого вышло из строя рулевое устройство. Экипаж 64 человека. К ним идет спасатель „Преданный“, он подойдет где-то в 11:00 по московскому времени 18 марта».
Спасатели уточнили, что в районе, где дрейфует судно, большие волны и шквалистый ветер, но, по мнению специалистов, пока что судну и его экипажу ничего не угрожает, цитирует ТАСС. Экипаж обеспечен водой, топливом и необходимым продовольствием.
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