В Сочи потушили горящий многоквартирный дом

Власти города Сочи решают вопрос с размещением жильцов сгоревшего дома.
Крупный пожар ликвидировали этим вечером в Сочи. На Шоссейной улице загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.
Сообщение ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 20:14 было ликвидировано открытое горение, в 21:16 пожар был полностью потушен».
Из горящего дома были эвакуированы около 20 человек. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, пишет ТАСС. Власти решают вопрос с размещением людей, оставшихся без крыши над головой.
Сообщение администрации Хостинского района: «Администрацией Хостинского района подготовлены два объекта для временного размещения погорельцев. Это жилой комплекс на улице Транспортной и гостиница в микрорайоне Светлана. Сейчас уточняются списки людей, которым требуется предоставление временного жилья».
Сообщение ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 20:14 было ликвидировано открытое горение, в 21:16 пожар был полностью потушен».
Из горящего дома были эвакуированы около 20 человек. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, пишет ТАСС. Власти решают вопрос с размещением людей, оставшихся без крыши над головой.
Сообщение администрации Хостинского района: «Администрацией Хостинского района подготовлены два объекта для временного размещения погорельцев. Это жилой комплекс на улице Транспортной и гостиница в микрорайоне Светлана. Сейчас уточняются списки людей, которым требуется предоставление временного жилья».
Комментарии