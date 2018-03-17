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    В Сочи потушили горящий многоквартирный дом

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    • Фото: ЧП Сочи / telegram.org
    В Сочи потушили горящий многоквартирный дом

    В Сочи потушили горящий многоквартирный дом

    В Сочи потушили горящий многоквартирный дом
  • Фото: ЧП Сочи / telegram.org

    • Власти города Сочи решают вопрос с размещением жильцов сгоревшего дома.

    Крупный пожар ликвидировали этим вечером в Сочи. На Шоссейной улице загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

    Сообщение ГУ МЧС по Краснодарскому краю: «В 20:14 было ликвидировано открытое горение, в 21:16 пожар был полностью потушен».

    Из горящего дома были эвакуированы около 20 человек. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, пишет ТАСС. Власти решают вопрос с размещением людей, оставшихся без крыши над головой.

    Сообщение администрации Хостинского района: «Администрацией Хостинского района подготовлены два объекта для временного размещения погорельцев. Это жилой комплекс на улице Транспортной и гостиница в микрорайоне Светлана. Сейчас уточняются списки людей, которым требуется предоставление временного жилья».

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