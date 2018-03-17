Ипотечные монстры: как выплатить кредит на квартиру за тысячу дней

Cтавки по ипотеке хоть и опустились с небесных 15% до вполне земных восьми, а то и семи, но на американские по-прежнему посматривают свысока. Можно, конечно, ждать и мечтать, что рано или поздно мы «догоним и перегоним», а можно присмотреться к историям обычных людей, которые, бросив вызов ипотечному монстру, вышли из этой битвы победителями.





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Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево. К своим 28 годам Руслан Керимов из Чебоксар эту программу почти выполнил. Его дочь Кристина уже бегает, а во дворе новостройки его руками посажена яблоня. Осталось только выплатить ипотеку.



Руслан Керимов: «Мы брали ипотеку на 30 лет. И финальный платеж у нас в 2044 году. Я буду тогда счастливый пенсионер, который получил свою квартиру за 16 миллионов рублей при рыночной цене примерно в два миллиона».



Причиной столь кабальной формулы погашения кредита оказался аннуитетный платеж — самый жадный из ипотечных монстров. Требовать от банка пересмотра договора Керимов не стал, потому что уверен: до конца ипотеки им осталось подождать всего 10 месяцев. Именно в этот срок он намерен прокачать свой небольшой бизнес и получить сверхприбыль на погашение долга.



Житель Петербурга Александр Ермольчик оформил на себя сразу пять ипотек.



Александр Ермольчик: «Первой появилась одна комната на свои деньги, потом появились две комнаты в ипотеке. Затем была квартира. Я ее тоже продал. Заработал порядка 40% годовых на этом. Потом купил еще две, они сейчас в ипотеке. Одну продал, тоже заработал порядка 400 тысяч чистыми, это порядка 76% годовых. И в декабре купил две студии».



Прибылью с продаж жилья Александр гасит следующие ипотеки. Основную часть многочисленной недвижимости сдает в аренду и с ее помощью также расплачивается по кредитам. И в накладе не остается.



Двумя-тремя ипотеками одновременно оперирует и Полина Ананченкова, одинокая мама двух несовершеннолетних детей. Ей уже удалось погасить две ипотеки. Первую за три, а вторую всего за два года. Еще две ипотеки сейчас на стадии погашения.



Полина Ананченкова: «Один раз я использовала материнский капитал. Также я использовала перекредитование. И рефинансирование. Ну и, конечно, стремление гасить хоть на рубль, но в этот месяц больше. Я экономист по образованию, мой инструмент — это калькулятор».



Чтобы быстро погасить ипотеку каждый из героев этого сюжета пишет свой собственный сценарий. Но в каждом из этих сценариев эксперты находят свои изъяны. И кажется, сами еще не определились, что выгоднее — брать ипотеку или арендовать чужое и копить на покупку своей квартиры.



Азат Галимзянов, экономист: «Конечно, копить. Конечно, снимать. Потому что покупать нужно на свои: неизвестно, что будет, через пять-десять лет. В долгосрочной перспективе с работой могут возникнуть проблемы или, не дай бог, со здоровьем».



Между тем покупатели квадратных метров в России все меньше чувствуют себя крепостными в собственности у банков. Все чаще они пускаются в гонки с ипотекой, не спеша расставаться с привычным образом жизни. На деле же оптимизация расходов и есть простейший способ, чтобы сохранить как деньги так и годы жизни.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Татьяны Сидоровой.