Алла Пугачёва сообщила о своем решении пойти на выборы

Алла Пугачёва объявила о своем намерении проголосовать на выборах президента России.
Примадонна выложила смелое фото в Instagram. На нем певица без макияжа и с мокрыми волосами. Судя по подписи, Пугачева только что побывала в бане — так она готовится к выборам президента России.
Алла Пугачёва: «С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы».
В выборы президента России пройдут завтра, 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента выступают восемь человек. Кандидаты на главный пост в стране завершили избирательную кампанию, наступил день тишины. В ЦИК говорят, что к этому часу информации о каких-то существенных нарушениях нет.
Алла Пугачёва: «С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы».
В выборы президента России пройдут завтра, 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента выступают восемь человек. Кандидаты на главный пост в стране завершили избирательную кампанию, наступил день тишины. В ЦИК говорят, что к этому часу информации о каких-то существенных нарушениях нет.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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