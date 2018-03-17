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    Алла Пугачёва сообщила о своем решении пойти на выборы

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    Алла Пугачёва сообщила о своем решении пойти на выборы

    Алла Пугачёва сообщила о своем решении пойти на выборы

    Алла Пугачёва объявила о своем намерении проголосовать на выборах президента России.

    Примадонна выложила смелое фото в Instagram. На нем певица без макияжа и с мокрыми волосами. Судя по подписи, Пугачева только что побывала в бане — так она готовится к выборам президента России.

    Алла Пугачёва: «С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы».

    В выборы президента России пройдут завтра, 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента выступают восемь человек. Кандидаты на главный пост в стране завершили избирательную кампанию, наступил день тишины. В ЦИК говорят, что к этому часу информации о каких-то существенных нарушениях нет.




    Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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