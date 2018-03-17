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    В Омске в девятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавшие

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    • Фото: Плохие Новости | Россия / vk.com
    В Омске в девятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавшие

    В Омске в девятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавшие

    В Омске в девятиэтажке прогремел взрыв, есть пострадавшие
  • Фото: Плохие Новости | Россия / vk.com

    • Пять человек пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Омске.

    ЧП случилось сегодня на третьем этаже дома на 3-й Молодежной улице. Взрывом были выбиты стекла на нескольких этажах. Кроме того, в доме возник пожар.

    По предварительным данным, взрыв прогремел, когда один из жильцов занес в дом автомобильный газовый баллон.

    В результате пострадали пять человека. Хозяйку квартиры с ожогами не менее 50% тела и переломами доставили в больницу. Также госпитализирована женщина, у которой на фоне хронических заболеваний произошел скачок давления. На месте помощь оказали хозяину квартиры и двум женщинам, сообщает ТАСС.

    На месте ЧП развернут оперативный штаб. Жильцы дома размещены в автобусах с подогревом. Как сообщили власти Омска, по предварительным данным, расселение потребуется жильцам нескольких квартир на 4-м и 5-м этажах.

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