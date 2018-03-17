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    В Перми нашли мешок с расчлененным телом женщины

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    • Фото: Подслушано мкр. Молодёжный, второй участок Пермь / vk.com
    В Перми нашли мешок с расчлененным телом женщины

    В Перми нашли мешок с расчлененным телом женщины

    В Перми нашли мешок с расчлененным телом женщины
  • Фото: Подслушано мкр. Молодёжный, второй участок Пермь / vk.com

    • В Перми выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в строительном мусоре.

    Мертвую женщину на улице Гашкова сегодня утром обнаружили сотрудники компании по вывозу бытовых отходов. Рабочие взялись за мешок, из которого выпало голое и окровавленное тело.

    По неподтвержденным данным, тело женщины было расчленено, сообщают местные СМИ.

    В правоохранительных органах пока информацию не подтвердили.

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