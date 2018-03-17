В Перми нашли мешок с расчлененным телом женщины

В Перми выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли в строительном мусоре.

Мертвую женщину на улице Гашкова сегодня утром обнаружили сотрудники компании по вывозу бытовых отходов. Рабочие взялись за мешок, из которого выпало голое и окровавленное тело.



По неподтвержденным данным, тело женщины было расчленено, сообщают местные СМИ.



В правоохранительных органах пока информацию не подтвердили.