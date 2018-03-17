В квартире под Воронежем нашли детей с изрезанными шеями

В городе Острогожске (Воронежская область) госпитализированы братья 8 и 16 лет, которых ранили ножом.
Пострадавших обнаружили в квартире, которая была заперта изнутри. Младший брат был ранен в шею и живот. А 16-летний подросток был доставлен в больницу с проникающим ранением шеи.
Как подчеркнули в управлении СК по Воронежской области, дверь и окна квартиры, в которой нашли детей, были заперты. Внутри жилища найдены предметы, которыми могли быть нанесены раны.
Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.
Как подчеркнули в управлении СК по Воронежской области, дверь и окна квартиры, в которой нашли детей, были заперты. Внутри жилища найдены предметы, которыми могли быть нанесены раны.
Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.
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