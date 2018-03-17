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    ПАСЕ из экономии оставили без турецкого языка

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    ПАСЕ из экономии оставили без турецкого языка

    ПАСЕ из экономии оставили без турецкого языка

    Депутаты ПАСЕ приняли решение исключить турецкий из числа рабочих языков Ассамблеи.

    Это решение в ПАСЕ назвали «первым шагом», направленным на экономию бюджета организации в связи с уменьшением количества финансовых поступлений.

    При этом подчеркивается, что Анкара все еще может обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний на свой язык, но сделано это будет за счет Турции.

    Напомним, в 2017 году Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации в ПАСЕ. Турция же решила отказаться от статуса одного из основных плательщиков и вернулась к уплате минимального взноса.

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