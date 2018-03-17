«Ты супер!», выпуск шестой: Филипп Лутченко

Четырнадцатилетний Филипп Лутченко из Сахалинской области ни разу в жизни не усомнился в том, что он родителям родной. Мама, бабушка, старшая сестра — обычная семья, только без папы. Только перед поездкой на телевизионный конкурс мать рассказала мальчику, что он ее приемный сын. Родившая его женщина отказалась от ребенка в роддоме, младенца медсестры назвали в честь короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Филипп Лутченко вышел на сцену с строгом костюме и при галстуке и исполнил Oops, I Did It Again. Юлианна Караулова и Игорь Крутой друг за другом нажали кнопки. Караулова похвалила актерское мастерство мальчика и призналась, что смотреть на исполнителя ей хотелось с самого его появления на сцене. Лазарев отметил заметную большую проделанную работу, но посоветовал поработать еще.
Крутой признался, что его зеленая кнопка не означает, что все хорошо, и сделал несколько существенных замечаний. Виктор Дробыш объяснил, что не нажал на кнопку, потому что рассуждал как продюсер, не понимающий, как в сегодняшнем варианте конкурсант сможет дальше проявить себя на проекте.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Крутой признался, что его зеленая кнопка не означает, что все хорошо, и сделал несколько существенных замечаний. Виктор Дробыш объяснил, что не нажал на кнопку, потому что рассуждал как продюсер, не понимающий, как в сегодняшнем варианте конкурсант сможет дальше проявить себя на проекте.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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