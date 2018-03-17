«Ты супер!», выпуск шестой: Малика Рыбина

В дружной семье
15-летней Малики Рыбиной из Хакасиии аж 10 человек, все друг друга любят. Это приемная семья, в ней она живет уже 10 лет. Своих родных родителей девочка почти не помнит. Отца депортировали в Таджикистан, мать оставила троих детей соседке, сказала, что едет на заработки больше не появлялась никогда. Малика знает, что ее мама жива, но скрывается, чтобы не платить алименты.
Малика Рыбина исполнила песню «Обезоружена». Юлианна Караулова на припеве нажала на зеленую кнопку. Ее примеру последовали Сергей Лазарев и Игорь Крутой.
Лазарев похвалил девочку за начало выступления и сделал несколько критических замечаний, Виктор Дробыш посоветовал исполнительнице еще поработать с педагогами и повнимательнее подойти к репертуару. Крутой согласился с Дробышем, после чего юная артистка без аккомпанемента исполнила куплет из другой песни и еще раз продемонстрировала свои вокальные способности.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Лазарев похвалил девочку за начало выступления и сделал несколько критических замечаний, Виктор Дробыш посоветовал исполнительнице еще поработать с педагогами и повнимательнее подойти к репертуару. Крутой согласился с Дробышем, после чего юная артистка без аккомпанемента исполнила куплет из другой песни и еще раз продемонстрировала свои вокальные способности.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии