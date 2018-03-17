«Это прямое вовлечение в войну»: Лавров рассказал о спецназе США в Сирии

Глава МИД РФ назвал нелегитимной действующую в Сирии американскую коалицию.
Сергей Лавров подчеркнул, что сегодня на территории САР действуют спецназовцы из сразу нескольких стран Запада. Поэтому, по словам министра, речь идет уже не о «прокси-войне», а о прямом вовлечении в войну.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «„Прокси-война“, наверное, имеет место быть на стороне оппозиции, потому что „на земле“ находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что это уже не столько „прокси-война“, сколько прямое вовлечение в войну. Безусловно, мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории».
При этом Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана отметил, что ранее представители международной коалиции «многократно и клятвенно» заверяли в том, что их цель — исключительно борьба с террористами. Однако на деле же удары наносятся и по сирийским правительственным силам.
Также глава МИД РФ заявил, что американцы с помощью курдов освободили большие территории на восточном берегу реки Евфрат, но стали насаждать там власти, которые сознательно изолируются от Дамаска. По словам Лаврова, подобные шаги являются «политической ошибкой и политическим ляпом», сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «„Прокси-война“ или нет, но то, что американцы, полагаясь на курдов в антитеррористической борьбе, зашли уже на территорию политического измерения проблемы курдов, которая выходит далеко за пределы сирийской территории, является абсолютно политической ошибкой и политическим ляпом. Объявление о том, что именно курды будут контролировать сирийско-иракскую границу, конечно, не могло быть сделано теми, кто хоть немного понимает в курдской проблеме, и, в частности, в позициях Турции, Сирии, Ирана».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «„Прокси-война“, наверное, имеет место быть на стороне оппозиции, потому что „на земле“ находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что это уже не столько „прокси-война“, сколько прямое вовлечение в войну. Безусловно, мы осуждаем нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории».
При этом Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Казахстана отметил, что ранее представители международной коалиции «многократно и клятвенно» заверяли в том, что их цель — исключительно борьба с террористами. Однако на деле же удары наносятся и по сирийским правительственным силам.
Также глава МИД РФ заявил, что американцы с помощью курдов освободили большие территории на восточном берегу реки Евфрат, но стали насаждать там власти, которые сознательно изолируются от Дамаска. По словам Лаврова, подобные шаги являются «политической ошибкой и политическим ляпом», сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «„Прокси-война“ или нет, но то, что американцы, полагаясь на курдов в антитеррористической борьбе, зашли уже на территорию политического измерения проблемы курдов, которая выходит далеко за пределы сирийской территории, является абсолютно политической ошибкой и политическим ляпом. Объявление о том, что именно курды будут контролировать сирийско-иракскую границу, конечно, не могло быть сделано теми, кто хоть немного понимает в курдской проблеме, и, в частности, в позициях Турции, Сирии, Ирана».
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