«Ты супер!», выпуск шестой: Кристина Фирсова

Родная мать
18-летней Кристины Фирсовой пила и употребляла наркотики. Дома была грязь и нищета, грудную Кристину кормили картошкой. В полтора года девочку отправили в детский дом. А через полгода взяли в приемную семью.
С самого раннего возраста опекуны Кристины Фирсовой всячески поддерживали ее интерес к творчеству. Со второго класса по седьмой девочка пела русские народные песни в хоре, а недавно занялась сольным пением. Сейчас Кристина учится на первом курсе в Академии народного хозяйства, но жизнь свою мечтает связать со сценой.
Для исполнения на конкурсе Кристина выбрала песню Too Close. Выступление девушки понравилось всем судьям. Причем Виктор Дробыш, который нажал зеленую кнопку последним, сказал, что не сделал это первым, только потому, что засмотрелся на талантливую конкурсантку. Юлианна Караулова предсказала Кристине судьбу «абсолютной голливудской знаменитости», а Игорь Крутой отметил, что у нее есть все возможности заниматься вокалом профессионально.
Девушку приехал поддержать ее молодой человек Антон. Парень подарил Кристине цветы, а Сергей Лазарев посоветовал ему беречь и ценить ее музыкальный талант.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Для исполнения на конкурсе Кристина выбрала песню Too Close. Выступление девушки понравилось всем судьям. Причем Виктор Дробыш, который нажал зеленую кнопку последним, сказал, что не сделал это первым, только потому, что засмотрелся на талантливую конкурсантку. Юлианна Караулова предсказала Кристине судьбу «абсолютной голливудской знаменитости», а Игорь Крутой отметил, что у нее есть все возможности заниматься вокалом профессионально.
Девушку приехал поддержать ее молодой человек Антон. Парень подарил Кристине цветы, а Сергей Лазарев посоветовал ему беречь и ценить ее музыкальный талант.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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