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    «Ты супер!», выпуск шестой: Виктор Печиенко. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск шестой: Виктор Печиенко

    «Ты супер!», выпуск шестой: Виктор Печиенко

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    «Ты супер!», выпуск шестой: Виктор Печиенко

    «Ты супер!», выпуск шестой: Виктор Печиенко

    «Ты супер!», выпуск шестой: Виктор Печиенко

      17-летний Виктор Печиенко из Астраханской области говорит, что ему стыдно за свою пьющую мать, он считает ее предательницей и не может простить. Когда Вите было 4 года, его забрали в детский дом. Вместо семьи у него — воспитатели и одноклассники. Но Витю такая жизнь, кажется, полностью устраивает.

      Витя танцует, читает рэп и играет на ударных и гитаре. Он мечтает стать актером или организатором праздничных мероприятий.

      На сцене вокального конкурса «Ты супер!» Виктор Печиенко исполнил песню Григория Лепса «Я уеду жить в Лондон». Впрочем, из четырех членов жюри зеленую кнопку нажала Юлианна Караулова. Она оценила его старание, открытость и желание «прокачать» зал. Виктор мужественно выслушал критические замечания других судей, а в заключение спел дуэтом с одним из них — Сергеем Лазаревым.


      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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