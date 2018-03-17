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    «Ты супер!», выпуск шестой: Анна Ушкова

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    «Ты супер!», выпуск шестой: Анна Ушкова

    «Ты супер!», выпуск шестой: Анна Ушкова

    «Ты супер!», выпуск шестой: Анна Ушкова

      Анна Ушкова — фантазерка и озорница из Санкт-Петербурга. С пяти лет она поет в ансамбле народной песни, с шести ходит в хоровой коллектив, а последние два года занимается академическим вокалом. Однако в душе девочка чувствует себя очень одинокой.

      В четыре года Аня Ушкова осталась без мамы, которая долго лечилась и умерла от опухоли мозга. С тех пор Аня видит ее только на фотографиях и во сне. Отец не стал воспитывать дочь — отдал ее бабушке. Несколько раз навещал, а потом перестал. На улице делал вид, что не узнал, отворачивался, а сейчас и сама Аня не вспомнит его лица.

      Перед жюри Аня появилась в сарафане и кокошнике и исполнила песню «Гуляю я!». Яркое выступление оценили все судьи. Юлианна Караулова отметила звонкий голос девочки, а Игорь Крутой похвалил ее за задор и артистизм. Виктор Дробыш, правда, заметил несколько вокальных ошибок, но тут же попросил Аню не расстраиваться, потому что без ошибок не бывает и успеха.


      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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