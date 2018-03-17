«Ты супер!», выпуск шестой: Елена Ермакова

Когда Лене Ермаковой было три года, неизвестные люди прямо на глазах девочки жестоко убили ее отца — дома, среди бела дня. Сама Лена выжила чудом — ее отпустили. К тому времени родители уже давно не жили вместе. После пережитого кошмара ребенка вернули домой к матери.
Три года назад ее мир снова перевернулся: мама сказала, что Лена не родная дочь. Оказалось, что родная мама давно умерла, а девочку взяла на воспитание родная сестра покойной. Для Лены это был удар, но она нашла в себе силы жить дальше, как и раньше.
Для выступления на конкурсе «Ты супер!» Лена Ермакова приехала из Биробиджана. Она выбрала песню «Мама моя», и исполнение получилось таким глубоким и искренним, что члены жюри долго не колебались — все нажали на зеленые кнопки. Трогательная и утонченная леди с мощным голосом — так охарактеризовали девочку судьи.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Для выступления на конкурсе «Ты супер!» Лена Ермакова приехала из Биробиджана. Она выбрала песню «Мама моя», и исполнение получилось таким глубоким и искренним, что члены жюри долго не колебались — все нажали на зеленые кнопки. Трогательная и утонченная леди с мощным голосом — так охарактеризовали девочку судьи.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 24 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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