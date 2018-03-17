Тамбовский подросток погиб от удара током, прыгая с крыши в снег

Сыщики выясняют обстоятельства гибели
13-летнего подростка в Инжавинском районе Тамбовской области.
По предварительным данным, накануне, 16 марта, вечером группа подростков прыгала в снег с крыш гаражей возле трансформаторной подстанции. Позднее один из школьников решил подняться на надстройку подстанции, но подошел слишком близко к токоведущим частям и получил смертельный удар током.
По факту смерти подростка проводится доследственная проверка. Сыщики уже осмотрели место ЧП и опросили свидетелей, в том числе представителей энергоснабжающей организации, сообщили в управлении СК по Тамбовской области.
По факту смерти подростка проводится доследственная проверка. Сыщики уже осмотрели место ЧП и опросили свидетелей, в том числе представителей энергоснабжающей организации, сообщили в управлении СК по Тамбовской области.
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