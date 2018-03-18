Натощак или после еды: неправильный прием лекарств делает лечение бесполезным

Лечиться надо уметь, ведь медикаменты в ладу далеко не со всеми продуктами, а с некоторыми даже откровенно враждуют. Например, обычные капли от аллергии в сочетании с тарелкой кислых щей или апельсином могут обернуться язвой.
Бывает, что лекарства воюют не только с едой, но и друг с другом. Инструкции нередко молчат о том, как же правильно принимать таблетки и микстуры и когда — утром или на ночь, натощак или после еды? На эффект может повлиять даже положение тела — разным получится результат от того, выпить пилюли сидя или стоя. Если врач прописал одну таблетку после еды, как надо ее пить — как только доел или через час? Какие лекарства мы часто принимаем неправильно?
Аспирин есть у каждого в аптечке, поэтому в инструкцию к нему уже мало кто заглядывает. Простое правило: если в аннотации написано, что таблетку нужно пить после еды, то это значит, что она раздражает слизистую желудка и кишечника, нанося по ним химический удар.
Алексей Лазарев, врач терапевт-кардиолог: «Надпись „после еды“ означает, что желудок не должен быть пустым, то есть пациенту необходимо принять небольшое количество пищи, будь то конфеты, печенье, яблоко, это вызовет выделение пищеварительных соков, сок поджелудочный железы, желудочный сок и другие ферменты, тем самым препарат будет лучше растворяться, будет уменьшатся раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, лекарство будет лучше всасываться».
Идеальный интервал — 30–40 минут после еды. Почему не сразу, как прожевал? Потому что
таблетку предстоит запивать, а вода разбавит желудочный сок, перевариваться еда будет хуже, могут начаться колики. И запить таблетку еще надо правильно.
Мало кто знает, что антибиотики бесполезны, если их неправильно принять, а также противозачаточные, если их неправильно запить. О том, какие таблетки нельзя разламывать и чем опасна плохо запитая капсула, смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Аспирин есть у каждого в аптечке, поэтому в инструкцию к нему уже мало кто заглядывает. Простое правило: если в аннотации написано, что таблетку нужно пить после еды, то это значит, что она раздражает слизистую желудка и кишечника, нанося по ним химический удар.
Алексей Лазарев, врач терапевт-кардиолог: «Надпись „после еды“ означает, что желудок не должен быть пустым, то есть пациенту необходимо принять небольшое количество пищи, будь то конфеты, печенье, яблоко, это вызовет выделение пищеварительных соков, сок поджелудочный железы, желудочный сок и другие ферменты, тем самым препарат будет лучше растворяться, будет уменьшатся раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, лекарство будет лучше всасываться».
Идеальный интервал — 30–40 минут после еды. Почему не сразу, как прожевал? Потому что
таблетку предстоит запивать, а вода разбавит желудочный сок, перевариваться еда будет хуже, могут начаться колики. И запить таблетку еще надо правильно.
Мало кто знает, что антибиотики бесполезны, если их неправильно принять, а также противозачаточные, если их неправильно запить. О том, какие таблетки нельзя разламывать и чем опасна плохо запитая капсула, смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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