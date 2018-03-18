Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 18 марта

Программа «Чудо техники» представляет
топ-5 новинок из мира науки и технологий.
5. Робот-плотник
Профессия плотника может оказаться в числе тех, которые станут не нужны в будущем. Роботы наступают и в этом направлении. Разработчики из Бостона создали экспериментальную установку, которая по заложенной программе подает и выпиливает детали нужной формы из дерева. От человека потом потребуется только сборка. Как говорят авторы, механизация плотницкого труда позволит удешевить конечные изделия и сократить число травм на производстве.
4. Моргнуть не успеешь
0,38 секунды — именно столько составляет теперь мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика для машин. Прежнее достижение составляло 0,64 секунды, но студент-робототехник из Массачусетского технологического Бен Катц и его друг-программист Джаред Ди Карло усовершенствовали систему, применили более скоростные моторчики и добились выдающегося результата, рассмотреть который можно разве что на замедленной съемке. В своих блогах авторы очень смешно пишут о том, что для опытов закупили множество самых дешевых кубиков, чтобы не бояться их переломать. Но пострадали в итоге всего 4 экземпляра.
3. Видеть за углом
Беспилотные машины будущего смогут заглядывать за углы и заранее видеть опасности, например, выбегающего ребенка. В этом уверены инженеры из Стэнфордского университета. Они работают над системой, которая посылает вперед лазерные лучи и анализирует их отраженное эхо. Оно приходит в том числе из тех мест, которые находятся вне зоны прямой видимости. Сложный математический алгоритм после этого отсекает все ненужное и реконструирует форму, цвет и прочие характеристики предметов. Пока, правда, установке требуется целый час облучать округу, чтобы распознать скрытое. Но авторы не теряют оптимизма и надеются ускорить работу системы.
2. Робот-цветок
Ученые из Австралии опробуют новый способ привлечения пчел на нуждающиеся в опылении плантации. Искусственный цветок имеет 4 желтых пластиковых лепестка, как у рапса, а в середине находятся выдвигающиеся имитаторы тычинок и система подачи нектара с пыльцой. Нектар сделан из смеси воды с сахаром, а пыльцу пришлось взять натуральную из ульев пчел, искусственную пока наука делать не умеет. Первые опыты показали, что насекомых обманка действительно привлекает, она может служить как для сохранения популяции пчел, так и для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
1. Лазер «варит» джинсы
Один из крупнейших мировых производителей джинсов внедряет новую технологию состаривания тканей. Вместо привычной обработки множеством химикатов теперь применяют лазеры. Сообщается, что нанесение «рисунка поношенности» отныне будет занимать всего 90 секунд. Это также позволит меньшему количеству сотрудников контактировать с опасными веществами и ускорит выход новых моделей на рынок. И станет проще делать джинсы по индивидуальным проектам. Первые «лазерные штаны» должны появиться в продаже в 2020 году. Подробности — в программе «Чудо техники».
Профессия плотника может оказаться в числе тех, которые станут не нужны в будущем. Роботы наступают и в этом направлении. Разработчики из Бостона создали экспериментальную установку, которая по заложенной программе подает и выпиливает детали нужной формы из дерева. От человека потом потребуется только сборка. Как говорят авторы, механизация плотницкого труда позволит удешевить конечные изделия и сократить число травм на производстве.
4. Моргнуть не успеешь
0,38 секунды — именно столько составляет теперь мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика для машин. Прежнее достижение составляло 0,64 секунды, но студент-робототехник из Массачусетского технологического Бен Катц и его друг-программист Джаред Ди Карло усовершенствовали систему, применили более скоростные моторчики и добились выдающегося результата, рассмотреть который можно разве что на замедленной съемке. В своих блогах авторы очень смешно пишут о том, что для опытов закупили множество самых дешевых кубиков, чтобы не бояться их переломать. Но пострадали в итоге всего 4 экземпляра.
3. Видеть за углом
Беспилотные машины будущего смогут заглядывать за углы и заранее видеть опасности, например, выбегающего ребенка. В этом уверены инженеры из Стэнфордского университета. Они работают над системой, которая посылает вперед лазерные лучи и анализирует их отраженное эхо. Оно приходит в том числе из тех мест, которые находятся вне зоны прямой видимости. Сложный математический алгоритм после этого отсекает все ненужное и реконструирует форму, цвет и прочие характеристики предметов. Пока, правда, установке требуется целый час облучать округу, чтобы распознать скрытое. Но авторы не теряют оптимизма и надеются ускорить работу системы.
2. Робот-цветок
Ученые из Австралии опробуют новый способ привлечения пчел на нуждающиеся в опылении плантации. Искусственный цветок имеет 4 желтых пластиковых лепестка, как у рапса, а в середине находятся выдвигающиеся имитаторы тычинок и система подачи нектара с пыльцой. Нектар сделан из смеси воды с сахаром, а пыльцу пришлось взять натуральную из ульев пчел, искусственную пока наука делать не умеет. Первые опыты показали, что насекомых обманка действительно привлекает, она может служить как для сохранения популяции пчел, так и для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
1. Лазер «варит» джинсы
Один из крупнейших мировых производителей джинсов внедряет новую технологию состаривания тканей. Вместо привычной обработки множеством химикатов теперь применяют лазеры. Сообщается, что нанесение «рисунка поношенности» отныне будет занимать всего 90 секунд. Это также позволит меньшему количеству сотрудников контактировать с опасными веществами и ускорит выход новых моделей на рынок. И станет проще делать джинсы по индивидуальным проектам. Первые «лазерные штаны» должны появиться в продаже в 2020 году. Подробности — в программе «Чудо техники».
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