Кариес передается через поцелуи и вызывает рак

Мало кто знает, что кариес заразен. Современная наука богата открытиями о главной зубной болезни, непонятно только, когда бормашина уйдет в прошлое под натиском новых технологий.
Правильная диета, регулярная чистка зубов и плановое посещение стоматолога — вот простой рецепт белоснежной улыбки. По последним данным, кариесом страдают 90% людей на планете, просто многие об этом не подозревают.
Самый настоящий кариозный монстр — бактерия Streptococcus mutans. Именно ее доктора считают главным виновником кариеса. Микроб питается сахаром и другими углеводами из пищи и очень радуется, когда мы употребляем сладкое и мучное. В качестве продукта жизнедеятельности этот стрептококк выделяет кислоты, которые разрушают сначала эмаль, потом процесс углубляется и рано или поздно достигает нервных окончаний зуба, после чего человек начинает чувствовать боль. На весь процесс, как правило, уходит от 5 до 8 лет. Казалось бы, достаточно, чтобы вмешаться и остановить болезнь на ранней стадии.
Жить с кариесом опасно для здоровья. Стрептококки постепенно попадают в кровь и поражают самые разные органы и системы. Особенно тревожно, когда воспаление перекидывается на богатые кровеносными сосудами десны. Тогда стоит только ослабнуть организму — жди осложнений по всем фронтам: гайморит, отит, ангина. Даже рак горла сейчас связывают с кариесом, потому что больные зубы, по данным исследований, на 28% увеличивают риск заражения онкогенным папилломавирусом. Одним словом, кариес надо лечить, и чем раньше, тем лучше.
Традиционный метод прост и знаком всем автомобилистам. Кариес похож на ржавчину. И лечат его так же: пораженное место затирают, то есть избавляются от вредоносных бактерий (в случае стоматолога эту функцию удаления зараженного выполняет бормашина) и ставят заплатку — пломбу. Так делают, когда поражение уже сильное. Приятного в сверлении, конечно, мало. Еще один вариант — вычищение водно-абразивным потоком, то есть струей воды с порошком оксида алюминия. Метод отлично подходит для мелких очагов инфекции.
Популярный вопрос: надо ли лечить кариес у детей? Мол, зубы молочные, все равно выпадут. Стоматологи уже много лет борются с этим опасным заблуждением. Во-первых, из-за досрочного удаления отдельных молочных зубов у ребенка может нарушиться прикус. Во-вторых, жить с очагом инфекции нехорошо, высок риск, что новые зубы тоже окажутся больными.
Заполучить Streptococcus mutans проще простого — бактерия передается даже через поцелуи или питье из одной бутылки. Часто уже в раннем возрасте матери заражают детей через слюну. Подробности — в программе «Чудо техники».
Самый настоящий кариозный монстр — бактерия Streptococcus mutans. Именно ее доктора считают главным виновником кариеса. Микроб питается сахаром и другими углеводами из пищи и очень радуется, когда мы употребляем сладкое и мучное. В качестве продукта жизнедеятельности этот стрептококк выделяет кислоты, которые разрушают сначала эмаль, потом процесс углубляется и рано или поздно достигает нервных окончаний зуба, после чего человек начинает чувствовать боль. На весь процесс, как правило, уходит от 5 до 8 лет. Казалось бы, достаточно, чтобы вмешаться и остановить болезнь на ранней стадии.
Жить с кариесом опасно для здоровья. Стрептококки постепенно попадают в кровь и поражают самые разные органы и системы. Особенно тревожно, когда воспаление перекидывается на богатые кровеносными сосудами десны. Тогда стоит только ослабнуть организму — жди осложнений по всем фронтам: гайморит, отит, ангина. Даже рак горла сейчас связывают с кариесом, потому что больные зубы, по данным исследований, на 28% увеличивают риск заражения онкогенным папилломавирусом. Одним словом, кариес надо лечить, и чем раньше, тем лучше.
Традиционный метод прост и знаком всем автомобилистам. Кариес похож на ржавчину. И лечат его так же: пораженное место затирают, то есть избавляются от вредоносных бактерий (в случае стоматолога эту функцию удаления зараженного выполняет бормашина) и ставят заплатку — пломбу. Так делают, когда поражение уже сильное. Приятного в сверлении, конечно, мало. Еще один вариант — вычищение водно-абразивным потоком, то есть струей воды с порошком оксида алюминия. Метод отлично подходит для мелких очагов инфекции.
Популярный вопрос: надо ли лечить кариес у детей? Мол, зубы молочные, все равно выпадут. Стоматологи уже много лет борются с этим опасным заблуждением. Во-первых, из-за досрочного удаления отдельных молочных зубов у ребенка может нарушиться прикус. Во-вторых, жить с очагом инфекции нехорошо, высок риск, что новые зубы тоже окажутся больными.
Заполучить Streptococcus mutans проще простого — бактерия передается даже через поцелуи или питье из одной бутылки. Часто уже в раннем возрасте матери заражают детей через слюну. Подробности — в программе «Чудо техники».
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