В Госдуме предложили принять моральный кодекс для депутатов

Депутатам предлагают отказаться от демонстрации роскоши и отдыха за рубежом.
Специальный кодекс, регламентирующий публичное поведение депутатов и членов их семей, подготовил член Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
В документе, в частности, говорится, что парламентариям и их близким родственникам следует отказаться от дорогостоящих частных бизнес-перелетов, демонстрации роскоши и необоснованного использования своего служебного положения. Также депутатам советуют проводить отпуск не на заграничных курортах, а в России, например, в Крыму или на Кубани.
Особое внимание уделено вопросам, связанным с ухаживаниями на работе и во время деловых встреч. В частности, в кодексе говорится, что депутат обязан «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».
В ближайшее время кодекс планируют направить председателю Госдумы Вячеславу Володину. Как отмечает RT, документ носит рекомендательный характер.
В документе, в частности, говорится, что парламентариям и их близким родственникам следует отказаться от дорогостоящих частных бизнес-перелетов, демонстрации роскоши и необоснованного использования своего служебного положения. Также депутатам советуют проводить отпуск не на заграничных курортах, а в России, например, в Крыму или на Кубани.
Особое внимание уделено вопросам, связанным с ухаживаниями на работе и во время деловых встреч. В частности, в кодексе говорится, что депутат обязан «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».
В ближайшее время кодекс планируют направить председателю Госдумы Вячеславу Володину. Как отмечает RT, документ носит рекомендательный характер.
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