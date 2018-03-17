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    В Госдуме предложили принять моральный кодекс для депутатов

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    • Фото: Плакат "Долг депутат - заботиться о благе народа!". Художник В.Сурьянинов. М.:Государственное издательство изобразительного искусства (ИЗОГИЗ), 1957 г.
    В Госдуме предложили принять моральный кодекс для депутатов

    В Госдуме предложили принять моральный кодекс для депутатов

    В Госдуме предложили принять моральный кодекс для депутатов
  • Фото: Плакат "Долг депутат - заботиться о благе народа!". Художник В.Сурьянинов. М.:Государственное издательство изобразительного искусства (ИЗОГИЗ), 1957 г.

    • Депутатам предлагают отказаться от демонстрации роскоши и отдыха за рубежом.

    Специальный кодекс, регламентирующий публичное поведение депутатов и членов их семей, подготовил член Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

    В документе, в частности, говорится, что парламентариям и их близким родственникам следует отказаться от дорогостоящих частных бизнес-перелетов, демонстрации роскоши и необоснованного использования своего служебного положения. Также депутатам советуют проводить отпуск не на заграничных курортах, а в России, например, в Крыму или на Кубани.

    Особое внимание уделено вопросам, связанным с ухаживаниями на работе и во время деловых встреч. В частности, в кодексе говорится, что депутат обязан «не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения».

    В ближайшее время кодекс планируют направить председателю Госдумы Вячеславу Володину. Как отмечает RT, документ носит рекомендательный характер.

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