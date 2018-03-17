В Москве ради концерта «Россия. Севастополь. Крым» 18 марта ограничат движение

В воскресенье, 18 марта, будет ограничено движение на центральных улицах российской столицы.
Движение транспорта решено ограничить из-за концерта, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы: «18 марта с 14:00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта „Россия. Севастополь. Крым“. В Театральном проезде на участке от Петровки до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе».
Также в районе Большого театра (Театральная площадь, дом №1) и Малого театра (Театральный проезд, дом №1) временно запретят парковку. Кроме того, на время проведения концерта отменили остановку наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице, при этом соседние остановки будут работать в обычном режиме.
Представители ЦОДД объясняют, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности горожан, и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, передает «Интерфакс».
Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы: «18 марта с 14:00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта „Россия. Севастополь. Крым“. В Театральном проезде на участке от Петровки до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе».
Также в районе Большого театра (Театральная площадь, дом №1) и Малого театра (Театральный проезд, дом №1) временно запретят парковку. Кроме того, на время проведения концерта отменили остановку наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице, при этом соседние остановки будут работать в обычном режиме.
Представители ЦОДД объясняют, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности горожан, и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, передает «Интерфакс».
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