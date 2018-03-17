Касаткина вышла в финал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Винус Уильямс и вышла в финал престижного турнира в США.
В полуфинальном мачте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе, 20-летняя россиянка Дарья Касаткина обыграла 37-летнюю американку Винус Уильямс.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу российской теннисистки.
В финале Касаткиной предстоит сыграть с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1-й номер посева) — Наоми Осака (Япония).
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе, который завершится 18 марта, составляет 8,65 миллиона долларов, напоминает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу российской теннисистки.
В финале Касаткиной предстоит сыграть с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1-й номер посева) — Наоми Осака (Япония).
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе, который завершится 18 марта, составляет 8,65 миллиона долларов, напоминает ТАСС.
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