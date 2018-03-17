Захар Прилепин на книжной ярмарке в Париже представил «Письма из Донбасса»

Во французской столице, где в эти дни проходит международная книжная ярмарка, Захар Прилепин представил свой публицистический цикл «Письма из Донбасса».

Этот сборник состоит из бесед с теми, в чью жизнь вмешалась война. По словам писателя, книга поможет иначе взглянуть не только на конфликт на юго-востоке Украины.



Захар Прилепин, писатель: «Война в Донбассе продолжается дольше, чем Великая Отечественная война, Вторая мировая здесь называемая, люди к этому относятся просто как к форме жизни. Каждый день слышат стрельбу на окраинах своих городов, каждый день провожают своих мужей в армию Донецкой народной республики и относятся к этому просто: вот так пришлось жить, мы так живем, будем жить и не сдадимся».



На Парижском книжном салоне свои произведения представили авторы из 45 стран. Из России приехали 38 писателей.