В России наступил день тишины

Сегодня — так называемый день тишины перед президентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, 18 марта.

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Кандидаты на главный пост в стране завершили избирательную кампанию. Теперь, согласно закону, любая агитация за них на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях запрещена.



Как сообщили в Центризбиркоме, досрочно проголосовали более 150 тысяч человек в удаленных и труднодоступных территориях России, а также 30 тысяч россиян, живущих за границей.



Владимир, избиратель (Сан-Франциско, США): «Мы пришли сюда, чтобы проголосовать на выборах президента России. Очень удобно находится избирательный участок. Очень хорошо, что у нас есть такая возможность выразить свое мнение».



Роза Логунова, избирательница (Тель-Авив, Израиль): «Решила проголосовать, потому что я люблю Россию. Я родилась в России. Волею судьбы я оказалась в Израиле, поэтому я обязана проголосовать. Я плачу, потому что это волнительный момент».



Готовы к выборам и международные наблюдатели. По данным ЦИК, за голосованием будут следить почти 600 представителей ОБСЕ из 44 стран мира.