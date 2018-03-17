В Португалии показали самые дорогие в мире конфеты

Стоимость конфеты, представленной на ярмарке шоколада в Португалии, составляет почти 10 тысяч долларов за штуку.
Как передает Reuters, самую дорогую в мире конфету смогли увидеть посетители ярмарки шоколада в португальском городе Обидуш. Лакомство, которое изготовил шоколатье Даниэль Гомеш, сделано из шафрановых нитей, кусочков белого трюфеля, мадагаскарской ванили и золотых хлопьев. Сверху конфета также покрыта съедобным золотом.
Возле золотой конфеты, представленной на ярмарке, была выставлена охрана. Производитель сообщил, что всего изготовлена 1 тысяча таких конфет, и что имена всех покупателей будут держаться в секрете.
Представители книги рекордов Гиннесса уже признали изделие португальского мастера самой дорогой конфетой в мире. До этого самыми дорогими конфетами в мире считались изделия шоколатье Фрица Книпшилдта, стоившие 250 долларов за штуку.
Возле золотой конфеты, представленной на ярмарке, была выставлена охрана. Производитель сообщил, что всего изготовлена 1 тысяча таких конфет, и что имена всех покупателей будут держаться в секрете.
Представители книги рекордов Гиннесса уже признали изделие португальского мастера самой дорогой конфетой в мире. До этого самыми дорогими конфетами в мире считались изделия шоколатье Фрица Книпшилдта, стоившие 250 долларов за штуку.
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