Простор для творчества: в нижегородском поселке заработал новый модульный ДК

Начали работу два новых модульных дома культуры в Нижегородской области. С их открытием в регионе таких ДК стало 10, в каждом есть большой зал и несколько комнат для работы различных кружков художественной самодеятельности. Все это стало возможным благодаря адресной инвестиционной программе, которую начали в области 4 года назад.

Дырявый ангар на окраине поселка Фролищи до недавнего времени служил домом культуры. Наследие 90-х, покрытое жестью, летом в помещении душно, зимой холодно.



Татьяна Ковалёва, заведующая сельским домом культуры: «В углу у меня стояло ведро со снегом. И снег практически не таял».



Сейчас все недоумевают, как в таких условиях никто не пострадал, да еще и детские кружки и секции работали. О новом здании заведующая клубом Татьяна Ковалёва 20 лет мечтала.



Татьяна Ковалёва: «Когда сообщили, что у нас будут строить клуб, я заплакала. Я даже сейчас об этом говорю с волнением».



Как выяснил корреспондент НТВ Андрей Шамин, теперь в поселке у людей культурный шок. В новом здании, которое возвели меньше чем за год, есть и танцевальные студии, и свой кукольный театр, и вокальные ансамбли с тремя сопрано.



Это раньше хоровое пение здесь было мало кому интересно, а сейчас в новом здании даже на репетициях не протолкнуться. Чтобы просто послушать, места здесь занимают заранее. Народный хор «Красногорочка» даже гастролирует. Ржавый ангар на окраине и вспоминать не хотят. Тогда репетировали в шубах и валенках.



Елена Кожевникова: «Нам хотелось петь, а деваться то некуда, мы в квартиру же не пойдем к кому-то. Нам хотелось, мы решили, что во что бы то ни стало будем работать и петь. Может быть, нас кто то услышит. Нас услышали. Нам здесь вообще здорово. Здесь тепло уютно, прямо по-душевному, по-домашнему. Комфортно. Приходишь сюда — прямо душа радуется».



Новое здание построили меньше чем за год. Возвели его по новой технологии. ДК обошелся в 13 миллионов рублей. И здесь теперь даже те люди, которые не поют и танцуют, всегда могут найти себе занятие по душе.