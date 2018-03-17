В Петербурге мальчик вызвал пожарных, не назвав адрес

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Санкт-Петербурге 5-летний мальчик вызвал пожарных, но не смог им назвать свой адрес. Ребенка успели спасти.
История спасения 5-летнего ребенка из горящей квартиры произошла в Санкт-Петербурге 15 марта опубликована на сайте регионального главка МЧС. Около 17:00 на пульт дежурного МЧС поступил звонок от мальчика, сообщившего, что он заперт в квартире, в которой начался пожар. Ребенок не успел сообщить диспетчеру свой адрес и потерял сознание. Спасатели обратились в МВД. Полицейские помогли вычислить два предполагаемых района, откуда мог быть совершен звонок.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «По указанным районам в поисках возможного возгорания отправились колесить 7 пожарно-спасательных расчетов, включая автолестницу и газодымозащитную службу. Спасатели пристально вглядывались в окна двух спальных районов. Вдруг кто-то из боевого расчета 21-й пожарно-спасательной части заметил дым, выходивший из окна квартиры на последнем этаже 9-этажного дома на улице Есенина».
Одновременно с этим пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма из горящей квартиры. А мама мальчика вернулась домой за минуту до появления спасателей и нашла сына потерявшим сознание. Пожар был потушен, женщину и ребенка спасли.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «Подоспевшие спасатели эвакуировали обоих на свежий воздух и приступили к ликвидации возгорания. Мальчика осмотрели врачи скорой помощи. Ребенок был госпитализирован с диагнозом „отравление продуктами горения“. Сейчас жизни мальчика уже ничто не угрожает, он находится под наблюдением медиков».
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «По указанным районам в поисках возможного возгорания отправились колесить 7 пожарно-спасательных расчетов, включая автолестницу и газодымозащитную службу. Спасатели пристально вглядывались в окна двух спальных районов. Вдруг кто-то из боевого расчета 21-й пожарно-спасательной части заметил дым, выходивший из окна квартиры на последнем этаже 9-этажного дома на улице Есенина».
Одновременно с этим пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма из горящей квартиры. А мама мальчика вернулась домой за минуту до появления спасателей и нашла сына потерявшим сознание. Пожар был потушен, женщину и ребенка спасли.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «Подоспевшие спасатели эвакуировали обоих на свежий воздух и приступили к ликвидации возгорания. Мальчика осмотрели врачи скорой помощи. Ребенок был госпитализирован с диагнозом „отравление продуктами горения“. Сейчас жизни мальчика уже ничто не угрожает, он находится под наблюдением медиков».
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