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    Футболисту Кокорину сделали операцию в Италии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Киреев
    Футболисту Кокорину сделали операцию в Италии

    Футболисту Кокорину сделали операцию в Италии

    Футболисту Кокорину сделали операцию в Италии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Киреев

    • В пресс-службе футбольного клуба «Зенит» сообщили, что на реабилитацию после травмы Кокорину, который перенес операцию на связках колена, потребуется 4–5 месяцев.

    Как сообщается на сайте футбольного клуба «Зенит»,
    нападающий клуба и сборной России успешно перенес операцию в Риме на крестообразных связках колена. В пресс-службе сообщили, что на восстановление после травмы футболисту потребуется от четырех до пяти месяцев.

    Сообщение пресс-службы ФК «Зенит»: «Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме, после этого — вернется в тренировочный центр. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4–5 месяцев».

    Из-за этой травмы Кокорин, вероятно, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    смотретьНападающий Кокорин получил серьезную травму и может пропустить ЧМ-2018
    Нападающий Кокорин получил серьезную травму и может пропустить ЧМ-2018
    Напомним, Кокорин получил травму в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 1:1. «Зенит» покинул турнир, так как потерпел поражение в первом матче.

    Как напоминает ТАСС, ранее в этом году из-за сходных травм выбыли из строя два основных центральных защитника российской сборной — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.

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