Футболисту Кокорину сделали операцию в Италии

В
пресс-службе футбольного клуба «Зенит» сообщили, что на реабилитацию после травмы Кокорину, который перенес операцию на связках колена, потребуется 4–5 месяцев.
Как сообщается на сайте футбольного клуба «Зенит»,
нападающий клуба и сборной России успешно перенес операцию в Риме на крестообразных связках колена. В пресс-службе сообщили, что на восстановление после травмы футболисту потребуется от четырех до пяти месяцев.
Сообщение пресс-службы ФК «Зенит»: «Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме, после этого — вернется в тренировочный центр. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4–5 месяцев».
Из-за этой травмы Кокорин, вероятно, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Напомним, Кокорин получил травму в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 1:1. «Зенит» покинул турнир, так как потерпел поражение в первом матче.
Как напоминает ТАСС, ранее в этом году из-за сходных травм выбыли из строя два основных центральных защитника российской сборной — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.
нападающий клуба и сборной России успешно перенес операцию в Риме на крестообразных связках колена. В пресс-службе сообщили, что на восстановление после травмы футболисту потребуется от четырех до пяти месяцев.
Сообщение пресс-службы ФК «Зенит»: «Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме, после этого — вернется в тренировочный центр. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4–5 месяцев».
Из-за этой травмы Кокорин, вероятно, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Напомним, Кокорин получил травму в самом начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 1:1. «Зенит» покинул турнир, так как потерпел поражение в первом матче.
Как напоминает ТАСС, ранее в этом году из-за сходных травм выбыли из строя два основных центральных защитника российской сборной — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.
Комментарии