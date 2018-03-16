СКА одержал убедительную победу в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

Матч между СКА и «Локомотивом», проходивший в Петербурге, закончился со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.



В составе петербургского клуба отличились Вадим Шипачев (1-я минута), Ярно Коскиранта (18), Вячеслав Войнов (30), Владислав Гавриков (34). Для ратаря армейцев Микко Коскинена это уже второй матч без единой пропущенной шайбы в этом плей-офф.



Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу армейцев. Следующий матч начнется в Петербурге в 17:00 17 марта, напоминает РИА.

