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    Хоккеисты СКА разгромили «Локомотив» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    Хоккеисты СКА разгромили «Локомотив» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина

    Хоккеисты СКА разгромили «Локомотив» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина

    Хоккеисты СКА разгромили «Локомотив» в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • СКА одержал убедительную победу в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

    Матч между СКА и «Локомотивом», проходивший в Петербурге, закончился со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

    В составе петербургского клуба отличились Вадим Шипачев (1-я минута), Ярно Коскиранта (18), Вячеслав Войнов (30), Владислав Гавриков (34). Для ратаря армейцев Микко Коскинена это уже второй матч без единой пропущенной шайбы в этом плей-офф.

    Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу армейцев. Следующий матч начнется в Петербурге в 17:00 17 марта, напоминает РИА.

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